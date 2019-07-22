Аномальне літо повертається і в Європу. Після невеликої перерви в більшості країн знову буде дуже спекотно. Вже цього тижня температура перевищить 35 градусів.

Тим часом, у Німеччині уряд розробляє пакет заходів для захисту клімату. Що серед пропозицій? Знає Тетяна Логунова.

"Відмовся від авіаперельотів і захисти клімат". Німецькі політики хочуть заохотити громадян подорожувати іншими, більш екологічними видами транспорту. І пропонують підвищити ціни на авіаквитки, зобов'язавши перевізників закладати в їх вартість екологічний збір.

Пропозицію озвучила міністр екології країни Свенья Шульце. Мовляв, наразі її відомство розробляє законопроект, який згодом винесуть на розгляд уряду. Наскільки можуть подорожчати авіаквитки - пані міністр не сказала. Утім, у планах зробити перельоти дорожчими за подорожі залізницею. Ідею Шульце вже підтримала тамтешня молодь, яка щоп'ятниці виходить на кліматичні протести.

"Звісно, я розумію людей, які радіють, коли можуть дешево злітати у відпустку. Але якщо говоримо про захист клімату, треба починати із себе. Усі повинні розуміти, що неприйнятно по тридцять разів на рік літати в якесь європейське місто", - говорить Джул Адамс, учасниця акції "П'ятниці заради майбутнього".

"Я дуже рідко літаю. Подорожую Європою потягом, хоча це й дорожче. Звісно, літати можна і треба, якщо немає виходу. Але я вважаю, що зараз перельоти дуже дешеві", - говорить Себастьян Рекерс, учасник акції "П'ятниці заради майбутнього".

Не проти платити більше й ті, хто літає частіше. За даними соцопитувань, ідею підтримують 63-ри відсотки німців.

"Ми знищуємо довкілля, і дедалі швидше. Подивіться, що коїться з погодою. Тому я "за", вже намагаюся обмежувати себе в польотах".

Є й радикальніші пропозиції. Так, представники партії "зелених" хочуть взагалі заборонити внутрішні перельоти в Німеччині. Не одразу, а років за 20. Щоб залізниця встигла підготуватися до напливу пасажирів.