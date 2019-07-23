Доказательства американских прокуроров против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа основываются на "ложном и вводящем в заблуждение" документе, составленном компанией McKinsey о стандартах деловой практики в Индии. Об этом в своей статье для The Hill пишет известный американский журналист-расследователь Джон Соломон.

"После нескольких лет судебных разбирательств Министерство юстиции США добилось решения в Австрии об экстрадиции Фирташа в Чикаго. Но затем его команда юристов негласно представила новые доказательства, в том числе предложение о сделке прокурора Вайсмана, и австрийские чиновники неожиданно поменяли курс дела и приняли решение о длительной задержке в выдаче. В этом новом ходатайстве утверждается, что два ключевых свидетеля, подтверждающие якобы факт взятки со стороны Фирташа, которых цитирует Министерство юстиции в своем требовании об экстрадиции, с тех пор отреклись от своих показаний, заявив, что ФБР грубо перекрутило их слова и оказывало на них давление, чтобы они подписали свои показания", - пишет в статье Соломон.

По данным автора расследования, ключевой документ, представленный австрийским властям Министерством юстиции США в поддержку экстрадиции, был взят из корпоративных документов Фирташа и якобы содержал доказательства того, что он санкционировал схему, по которой давались взятки в Индии. Фактически, документ был создан консалтинговой фирмой McKinsey, как часть гипотетической презентации по этике для Boeing Co., и он не имел никакого отношения к фирме Фирташа.

"Более того, в новом ходатайстве есть официальное заявление McKinsey о том, что консалтинговая компания не знала ни о какой схеме взяточничества Фирташа, а использованные в PowerPoint фразы "взяточничество" никогда не исходили от Фирташа или его компании, а было гипотетическим "предположением McKinsey о стандартах деловой практики в Индии". Юристы Фирташа из США сообщили мне, что в 2017 году предупреждали Вайсмана о ложном толковании Минюстом документа McKinsey, но он не придал значения их беспокойству и отказался предупредить об этом австрийский суд. Документ так и не был отозван в качестве доказательства, даже после того, как в декабре прошлого года New York Times опубликовала статью, ставящую под сомнение его обоснованность", - отмечает Соломон.

Адвокаты Фирташа заявляют, что "представление ложного и вводящего в заблуждение документа иностранному государству и его судам для решения о экстрадиции не только неэтично, но и ведет к злоупотреблению доверием, которое необходимо для процесса, в котором судебные системы полагаются только на документы для принятия решения".

В расследовании говорится, что история с преследованием Фирташа использовалась американскими демократами для удара по президенту Дональду Трампу.

Напомним, в середине июля Земельный суд Вены приостановил экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.