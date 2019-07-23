Об этом заявил депутат Житомирского областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь", председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии и окружающей среды Анатолий Мелашенко, комментируя результаты выборов в Верховную Раду Украины в Житомирской области.

"На севере Житомирщины - в городе Коростень, Коростенском, Лугинском, Народичском, Овручском и Олевском районах "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила большую поддержку. Именно здесь проживают чернобыльцы, незаконно вырубают лес и добывают янтарь. Наша политическая сила разработала конкретные шаги для решения этих вопросов, и мы обязательно реализуем их в парламенте", - подчеркнул оппозиционный депутат.

Он напомнил, что благодаря депутатам-оппозиционерам Конституционный суд восстановил все льготы чернобыльцам, которые незаконно отменили в 2014-м.

"К сожалению, на практике заслуженные и гарантированные государством льготы ликвидаторам и пострадавшим от Чернобыльской катастрофы власть до сих пор не вернула. Но "Оппозиционная платформа - За жизнь" в новом парламенте будет работать над этим вопросом", – добавил Анатолий Мелашенко.

Оппозиционер поблагодарил всех избирателей за поддержку "Оппозиционной платформы - За жизнь" на досрочных парламентских выборах.

"Каждый ваш голос придает нам сил, чтобы и дальше бороться за мир в Украине и работать на благо каждого украинца. С вашей поддержкой мы построим сильное, независимое, экономически развитое, социально-ориентированное государство", - подчеркнул Анатолий Мелашенко.