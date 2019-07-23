Досі не порахували бюлетені з дільниць у 49 виборчому окрузі в Донецькій області. Причини зволікань намагалися з'ясувати наші кореспонденти.

Уже другу добу тут, у Дружківці, окружна виборча комісія не може порахувати бюлетені. Разів десять члени комісії призначали повний перерахунок голосів із 25 дільниць. А сьогодні комісія ухвалила рішення перейти з великого актового залу, де містилися дотепер, - в тісненьку комірчину.

"По-моему мнению это делается чтобы пресса и наблюдатели не могли присутствовать и нормально документировать процесс пересчета 23 участков", - говорить Олександр Мадленко, громадський активіст.

В "Опозиційній платформі - За життя", а кандидат саме від цієї полісили, за попередніми даними, переміг на окрузі, шоковані. Адже ще напередодні опоненти вітали чинного міського голову - Валерія Гнатенка з перемогою, а сьогодні розпочалися чергові спроби фальсифікації виборів.

"Самая главная технолгия когда принимается решение о пересчете голосов, и уже на многих участках такой процес начинается, мы прекрасно понимаем с чем это связано, это связано с тем чтобы затянуть подведение результатов и сорвать его", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Сам Гнатенко заявив, уже звернулися до правоохоронців і готові відстоювати кожен голос виборців.

"Мы сейчас обратились во все органы, полиции прокуратуры, мы видим явные нарушения, когда прерывается процесс голосования, а один из основных принципов это беспрерывность процесса подсчета голосов, вот видим на сегодня на 49 участке, это было одно из основных требований", - говорить Валерій Гнатенко, міський голова міста Дружківка.