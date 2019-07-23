Вибори до Верховної Ради відбулися в мирних і конкурентних умовах.

Таку оцінку дали представники Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами ENEMO. Серед недоліків міжнародні спостерігачі зауважили неефективні механізми нагляду та санкцій за порушення у фінансуванні передвиборчих агітації та кампаній. Проте наголосили на професіоналізмі й прозорості роботи ЦВК. Місія ENEMO розгорнула 58 груп спостерігачів, які відстежували голосування на понад семисот п1ятдесяти виборчих дільницях.

"Вибори відбувалися в конкурентному й загалом мирному середовищі, попри жорсткі терміни проведення волевиявлення і недоліки в законодавстві. Виборча адміністрація виконувала свою роботу загалом прозоро й ефективно", - говорить Златко Вуйович, голова місії ENEMO.