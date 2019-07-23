Звинувачення США проти Дмитра Фірташа ґрунтуються на хибному документі. Про це у виданні "The Hill" пише відомий американський журналіст-розслідувач Джон Соломон.

Зокрема, автор статті ствердужує: папери були сфабриковані однією з консалтиногових фірм - McKinsey, - як частина гіпотетичної презентації. Документ не мав жодного відношення до фірми Фірташа. Хоча у суді його представили як той, що доводить тіньову схему в Індії. Більше того, у новому клопотанні й сама фірма McKinsey стверджує: не знала ні про які схеми і хабарі.

Юристи Дмитра Фірташа ще два роки тому попереджали прокурора про хибне трактування документа, але він не звернув на це уваги. І суд теж не попередив. До всього - два ключові свідки в справі Фірташа вже відмовилися від своїх свідчень.

У розслідуванні Джона Соломона для видання The Hill також йдеться - історія з переслідуванням Дмитра Фірташа використовувалась американськими демократами для удару по чинному президенту США Дональду Трампу. Журналіст наголошує: в американській прокуратурі Фірташу пропонували угоду. Повне зняття звинувачень в обмін на свідчення про втручання Росії в американські вибори. А також - про персоналії українських бізнесменів та політичної верхівки України і Росії. Втім, Дмитро Фірташ відкинув усі намагання так званої співпраці. У середині липня Земельний суд Відня призупинив процес екстрадиції Дмитра Фірташа до США.

Нагадаю, український бізнесмен оскаржує свою екстрадицію з березня 2014, коли його затримали у Австрії за хибними звинуваченнями. Сам Фірташ і його захисники вважають справу політично вмотивованою.