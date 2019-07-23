Звинувачення США проти Дмитра Фірташа ґрунтуються на хибному документі - The Hill [ Редактировать ]
Звинувачення США проти Дмитра Фірташа ґрунтуються на хибному документі. Про це у виданні "The Hill" пише відомий американський журналіст-розслідувач Джон Соломон.
Зокрема, автор статті ствердужує: папери були сфабриковані однією з консалтиногових фірм - McKinsey, - як частина гіпотетичної презентації. Документ не мав жодного відношення до фірми Фірташа. Хоча у суді його представили як той, що доводить тіньову схему в Індії. Більше того, у новому клопотанні й сама фірма McKinsey стверджує: не знала ні про які схеми і хабарі.
Юристи Дмитра Фірташа ще два роки тому попереджали прокурора про хибне трактування документа, але він не звернув на це уваги. І суд теж не попередив. До всього - два ключові свідки в справі Фірташа вже відмовилися від своїх свідчень.
У розслідуванні Джона Соломона для видання The Hill також йдеться - історія з переслідуванням Дмитра Фірташа використовувалась американськими демократами для удару по чинному президенту США Дональду Трампу. Журналіст наголошує: в американській прокуратурі Фірташу пропонували угоду. Повне зняття звинувачень в обмін на свідчення про втручання Росії в американські вибори. А також - про персоналії українських бізнесменів та політичної верхівки України і Росії. Втім, Дмитро Фірташ відкинув усі намагання так званої співпраці. У середині липня Земельний суд Відня призупинив процес екстрадиції Дмитра Фірташа до США.
Нагадаю, український бізнесмен оскаржує свою екстрадицію з березня 2014, коли його затримали у Австрії за хибними звинуваченнями. Сам Фірташ і його захисники вважають справу політично вмотивованою.
по теме
Юрист объяснил, почему экстрадиция Фирташа оказалась заблокированной
У украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа появилась новая возможность доказать австрийским судам политическую мотивацию его дела и запроса на его экстрадицию со стороны США
Єпропейське космічне агентство випадково видало секрет США
Європейський центр космічних операцій перерахував всі штучні об'єкти на орбіті Землі, і у своєму звіті вказав їх локацію
Все обвинение США против Фирташа основывается на "ложном и вводящем в заблуждение" документе - The Hill
Об этом в своей статье для The Hill пишет известный американский журналист-расследователь Джон Соломон
У Флориді відбудеться конкурс двійників Ернеста Гемінгвея
Кремезні бородані у товстих светрах та жилетах заполонили містечко Кі-Вест у Флориді. Цими днями тут відбувається конкурс двійників Ернеста Гемінгвея
Захоплення українських моряків: США запровадить санкції проти Росії
У Конгрес США внесли законопроект, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден