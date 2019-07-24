Гороскоп на 24 июля для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
24 июля станет благоприятным днем для многих знаков зодиака. О том, что ждет каждого из них пишет kp.
Овен - убывающая Луна в вашем зодиакальном доме не готова оправдать все ваши надежды, но это не повод унывать, удача впереди.
Телец - даже мелкие стычки могут привести к конфликту. Пять раз подумайте, прежде чем начинать выяснять отношения.
Близнецы - ныне вы реально владеете ситуацией и решаете вопросы, в то время как другие только "надувают щеки" и вздыхают.
Рак - сложный день, особенно ближе к вечеру. Не исключен спад в настроении и легкая депрессия, но не стоит уходить в себя.
Лев - ныне трудно определить тропы ваших желаний, вы очень закрыты и обособлены. Откройте свою душу родным, станет уютнее.
Дева - ныне удачными будут дела, требующие решительности и скрупулезности. Действуйте, и ваш труд получит достойную оценку.
Весы - иногда добрые намерения ведут сами знаете куда. Вот и ныне лукавый Меркурий готов превратить искренность в проблему.
Скорпион - постарайтесь вычленить в происходящем то, что волнует и вдохновляет вас, и не вступайте в полемику с окружающими.
Стрелец - ваша энергетика ныне на должной высоте. Ожидается завидная работоспособность - успеете сделать на удивление много.
Козерог - неплохой день, когда есть возможность немного расслабиться и перевести дыхание. Но пусть это не помешает думать.
Водолей - вы устали от бесконечных обязанностей и должны использовать законное право на отдых - яркий и с привкусом тайны.
Рыбы - день посылает вам массу соблазнов, но звезды не советуют использовать любую возможность - прислушайтесь к интуиции.
Ранее мы писали о том, как определить напиток по знаку зодиака.
по теме
Какие испытания ждут Скорпионов в июле
Июль станет хорошим месяцем для Скорпионов
Каким знакам зодиака сделают предложение руки и сердца этим летом
Лето 2019 года станет незабываемым для некоторых знаков зодиака
Какие испытания ждут Львов в июле
Судьба подготовила Львам множество трудностей в июле. хочет вас испытать
Самые жестокие знаки зодиака среди женщин
В обществе сложилось мнение, что женщина - существо хрупкое и ранимое, однако существуют представительницы слабого пола, которых смело можно назвать исключением из правил
Сила притяжения знаков зодиака
Иногда между абсолютно противоположными знаками зодиака может вспыхнуть невероятная сила притяжения