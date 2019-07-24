24 июля станет благоприятным днем для многих знаков зодиака. О том, что ждет каждого из них пишет kp.

Овен - убывающая Луна в вашем зодиакальном доме не готова оправдать все ваши надежды, но это не повод унывать, удача впереди.

Телец - даже мелкие стычки могут привести к конфликту. Пять раз подумайте, прежде чем начинать выяснять отношения.

Близнецы - ныне вы реально владеете ситуацией и решаете вопросы, в то время как другие только "надувают щеки" и вздыхают.

Рак - сложный день, особенно ближе к вечеру. Не исключен спад в настроении и легкая депрессия, но не стоит уходить в себя.

Лев - ныне трудно определить тропы ваших желаний, вы очень закрыты и обособлены. Откройте свою душу родным, станет уютнее.

Дева - ныне удачными будут дела, требующие решительности и скрупулезности. Действуйте, и ваш труд получит достойную оценку.

Весы - иногда добрые намерения ведут сами знаете куда. Вот и ныне лукавый Меркурий готов превратить искренность в проблему.

Скорпион - постарайтесь вычленить в происходящем то, что волнует и вдохновляет вас, и не вступайте в полемику с окружающими.

Стрелец - ваша энергетика ныне на должной высоте. Ожидается завидная работоспособность - успеете сделать на удивление много.

Козерог - неплохой день, когда есть возможность немного расслабиться и перевести дыхание. Но пусть это не помешает думать.

Водолей - вы устали от бесконечных обязанностей и должны использовать законное право на отдых - яркий и с привкусом тайны.

Рыбы - день посылает вам массу соблазнов, но звезды не советуют использовать любую возможность - прислушайтесь к интуиции.

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