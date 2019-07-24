Стоимость газа зимой: Гройсман назвал цену [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, во время заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что во время будущего отопительного сезона цена на газ для населения не должна превышать стоимость, установленную на август.
Он напомнил, что с мая стоимость газа уменьшилась на 25%.
"Относительно цены на газ. С 3 мая стоимость топлива снизились уже на 25%. И прогноз на август - снижение. Августовская цена должна быть базовой для следующего отопительного сезона. Сейчас идет закупка газа по благоприятной стоимости", - сказал премьер.
Он пояснил свою позицию тем, что именно сейчас Украина закупает газ в Европе, который будет использоваться зимой.
Гройсман уточнил, что речь идет о цене в 4640 гривен без НДС за 1 тыс. куб. м.
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