В среду, 24 июля, в ходе заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда его правительство сложит полномочия, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что его Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.

"Наше правительство, я как премьер-министр, мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента тоже произошло достаточно быстро", - подчеркнул глава правительства.

Читайте также Гройсман анонсировал повышение "минималки"

Гройсман отметил, что этот состав Кабмина подготовит страну к прохождению отопительного сезона.

"Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, мы подготовим страну к отопительному сезону, чтобы не было никаких потрясений", - сказал он.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине анонсировали повышение до 70% зарплаты учителей.