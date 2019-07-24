Когда правительство сложит полномочия: Гройсман дал ответ [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, в ходе заседания Кабинета министров премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, когда его правительство сложит полномочия, передает "РБК-Украина".
Он отметил, что его Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.
"Наше правительство, я как премьер-министр, мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента тоже произошло достаточно быстро", - подчеркнул глава правительства.
Гройсман отметил, что этот состав Кабмина подготовит страну к прохождению отопительного сезона.
"Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, мы подготовим страну к отопительному сезону, чтобы не было никаких потрясений", - сказал он.
Ранее мы писали о том, что в Кабмине анонсировали повышение до 70% зарплаты учителей.
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