США і Туреччина хочуть створити демілітаризовану зону у Сирії [ Редактировать ]
Створити демілітаризовану зону на півночі Сирії планують США і Туреччина. Про це під час зустрічі в Анкарі домовилися міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар і спецпредставник держсекретаря США з питань Сирії Джеймс Джеффрі.
Працювати над створенням "зони безпеки" вже почали. У переговорах, що тривають в міноборони Туреччини, беруть участь представники оборонних відомств обох країн. Утім остаточні деталі домовленості - наразі невідомі.
по теме
США можуть ввести санкції проти Туреччини
Туреччина може наразитися на американські санкції через своє остаточне рішення взяти на озброєння російські системи протиракетної оборони С-400
США ввели нові правила депортації
Нові правила прискореної депортації мігрантів запровадили Сполучені Штати. Досі швидко видворити можна було лише тих, хто пробув у країні менше двох тижнів і кого затримали поблизу кордону
До України їде спецпредставник США Курт Волкер
Про свій візит до Києва цього тижня спецпредставник США Курт Волкер написав у Twitter
Дональда Трампа звинуватили у расизмі
Американський президент відзначився ще одним скандальним висловлюванням - світові лідери виступили з критикою Трампа
Україна та США готуються до зустрічі на рівні президентів
Нову стратегію зовнішньополітичної команди Зеленського - президент буде прагнути показати в Штатах, що не є "прохачем". І що партнерство - це дорога з двостороннім рухом