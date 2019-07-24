Створити демілітаризовану зону на півночі Сирії планують США і Туреччина. Про це під час зустрічі в Анкарі домовилися міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар і спецпредставник держсекретаря США з питань Сирії Джеймс Джеффрі.

Працювати над створенням "зони безпеки" вже почали. У переговорах, що тривають в міноборони Туреччини, беруть участь представники оборонних відомств обох країн. Утім остаточні деталі домовленості - наразі невідомі.