Французький винахідник зібрався перетнути Ла-манш на флайборді - це летюча реактивна дошка, яку він розробив власноруч. відчайдуха звуть Френкі Запата. Політ запланував на сьогодні.

Це не випадково - рівно 110 років тому протоку вперше перетнув літаком його земляк Луї Блеріо. Френкі сподівається досягти британського узбережжя за 20 хвилин. Летітиме зі швидкістю 140 кілометрів за годину, на висоті 15-20 метрів над морем. Каже - без щонайменше місяця тренувань на флайборд ставати не варто.

"Коли летиш, відчуття - не передати словами. Усім тілом відчуваєш повітря, вчишся маневрувати. Напевне можу сказати - це боляче. Потрібна гарна фізична підготовка. Ноги й м'язи живота - просто горять. Якщо поглянути збоку, здається, летіти легко. Насправді ж, позаду години виснажливих тренувань", - говорить Френкі Запата, винахідник.