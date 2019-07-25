Француз перелітатиме Ла-Манш на флайборді [ Редактировать ]
Французький винахідник зібрався перетнути Ла-манш на флайборді - це летюча реактивна дошка, яку він розробив власноруч. відчайдуха звуть Френкі Запата. Політ запланував на сьогодні.
Це не випадково - рівно 110 років тому протоку вперше перетнув літаком його земляк Луї Блеріо. Френкі сподівається досягти британського узбережжя за 20 хвилин. Летітиме зі швидкістю 140 кілометрів за годину, на висоті 15-20 метрів над морем. Каже - без щонайменше місяця тренувань на флайборд ставати не варто.
"Коли летиш, відчуття - не передати словами. Усім тілом відчуваєш повітря, вчишся маневрувати. Напевне можу сказати - це боляче. Потрібна гарна фізична підготовка. Ноги й м'язи живота - просто горять. Якщо поглянути збоку, здається, летіти легко. Насправді ж, позаду години виснажливих тренувань", - говорить Френкі Запата, винахідник.
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