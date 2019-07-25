Лето - лучшее время для похудения, так как это сезон вкусных, спелых фруктов. Благодаря тому, что человек употребляет достаточное количество фруктов, ему не хочется сладкого, вследствие чего он теряет вес. Недавно медики провели исследование и назвали идеальный фрукт для избавления от лишних килограммов. Им оказалась обычная груша.

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В ней содержится много фруктозы, которая положительно воздействует на работу поджелудочной железы. Именно в этом фрукте содержатся витамины, эфирные масла и другие полезные вещества, помогающие иммунной системе бороться с инфекциями и воспалениями, а клетчатка, входящая в ее состав, способствует полноценной работе ЖКТ. В 100 граммах продукта содержится всего 57 ккал, при этом в нем много воды и клетчатки. Данная комбинация просто идеальна для похудения.

После употребления груши человек остается сытым на долгое время. Подтвердило заявление медиков и проведенное недавно научное исследование. Женщины, которые в день съедали по 2 груши, за 14 дней эксперимента избавились от 2,5 до 3 килограммов. В ходе другой работы удалось доказать, что представительницы прекрасной половины легко теряют по 100-300 граммов в день, добавив в привычный дневной рацион всего 3 груши. Также исследования доказали, что очень полезно употреблять эти фрукты непосредственно перед тренировкой.

Специалисты считают, что грушу следует использовать для борьбы с глобальной проблемой ожирения. Ученые рекомендуют добавить фрукт в рацион школьников, пациентов в медицинских учреждениях и других людей.

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