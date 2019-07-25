Чи легко в таку спеку переплисти Ла-Манш? Яке застосування бойовій техніці знайшли у Йорданії? Та чи перезнімуть останній сезон "Гри престолів"? Про це і не тільки - у нашому огляді.

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У Перу, через активність вулкана Убінас терміново евакуюють людей із прилеглих районів. Загалом, це може торкнутись майже 30 тисяч людей. Вулкан прокинувся кілька днів тому - почав викидати попіл та розпечене каміння на висоту півтора кілометра. Викиди зафіксували навіть у сусідній Болівії. За словами експертів, нинішнє виверження Убінаса може тривати від кількох місяців до року. Надзвичайний стан у небезпечних районах влада запровадила на 2 місяці.

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Французький винахідник і спортсмен Френкі Запата не зміг перетнути протоку Ла-Манш на реактивному флайборді. Відчайдух стартував з пляжу Сангатте у департаменті Па-де-Кале та мав приземлитися у бухті Святої Маргарити поблизу британського порту Дувр. На все це, за його підрахунками, мало піти 20 хвилин. Однак на півдороги, коли за планом він мав дозаправитися на судні, спортсмен не втримався та впав у воду. Минулося без травм, його швидко дістали з води, однак ця невдача неабияк засмутила Френкі. Чи збирається він повторити спробу - невідомо.

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Міжнародний чемпіонат з кайтсерфінгу стартував на Канарських островах. Учасники катаються на дошці для серфінгу, тримаючись за повітряних зміїв. І при цьому - намагаються виконати якомога складніші стрибки. У висоту злітають на 15 метрів. Деякі прикріплюють дошку до ніг - це називається кайтбордингом. Катання без кріплення - кайтсерфінгом. Це досить небезпечний вид спорту, - важливо враховувати силу і напрям вітру, а також розмір повітряного змія.

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Танки, літаки і гелікоптери під водою, - такий незвичний музей бойової техніки відкрили у Йорданії. Розташували експозицію в Акабській затоці - це популярна місцина серед дайверів. На глибину 28 метрів занурили 19 одиниць військової техніки, яка вже не придатна для використання. Організатори сподіваються, що коли бойове устаткування обросте коралами - це приваблюватиме ще більше туристів.

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У місті Адршпах на півночі Чехії відбувся фестиваль Слеклайну - ходіння стропою. У заході взяли участь близько 2 сотень людей із понад 40 країн. Ширина стрічки, якою треба пройти над прірвою - від півтора до 5 сантиметрів. Серед учасників були й новачки, і досвідчені професіонали. Вони продемонстрували свою майстерність, пройшовши стропою поміж двома високими скелями.

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Творці "Гри престолів" відреагували на петицію щодо перезйомки фінального сезону. Фани фантазійної саги нарікали на нелогічну поведінку персонажів останньої частини та велику кількість кіноляпів. Їхня петиція ще до закінчення серіалу зібрала понад мільйон підписів. Однак в керівництві каналу "HBO" заявили, що вбачають у цьому лише великий інтерес та пристрасть до їхнього продукту, але не сприймають петицію серйозно. Мовляв, у кожного свої уявлення, як має закінчитися епопея. Тож перезйомки з компетентнішими сценаристами, як того вимагають фанати - не буде.