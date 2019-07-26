Військові Ірану випробували балістичну ракету [ Редактировать ]
Іран випробував балістичну ракету. За даними телеканалу Fox News, ідеться про ракету середньої дальності "Шахаб-3". Вона пролетіла 960 кілометрів та впала у пустелі неподалік Тегерана.
Запуск відбувся на тлі загострення ситуації у регіоні. Нагадаю, тиждень тому військовий корабель США знищив іранський безпілотник в Ормузькій протоці, коли той підлетів занадто близько до судна.
Раніше у тому ж районі іранці знищили американський дрон. У відповідь Трамп навіть готувався вдарити по іранських військових об'єктах, але останньої миті передумав.
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