Раніше у тому ж районі іранці знищили американський дрон

Іран випробував балістичну ракету. За даними телеканалу Fox News, ідеться про ракету середньої дальності "Шахаб-3". Вона пролетіла 960 кілометрів та впала у пустелі неподалік Тегерана.

Запуск відбувся на тлі загострення ситуації у регіоні. Нагадаю, тиждень тому військовий корабель США знищив іранський безпілотник в Ормузькій протоці, коли той підлетів занадто близько до судна.

Раніше у тому ж районі іранці знищили американський дрон. У відповідь Трамп навіть готувався вдарити по іранських військових об'єктах, але останньої миті передумав.