В пятницу, 26 июля, по предварительным результатам выборов в Верховную Раду Украины определились победители во всех 199 мажоритарных округах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

Донецкая область

49 округ - Валерий Гнатенко (Оппозиционная платформа - За життя")

Киевская область

95 округ - Александр Горобец ("Слуга народа")

Львовская область

125 округ - Андрей Лопушанский ("Слуга народа")

Николаевская область

127 округ - Александр Пасичный ("Слуга народа")

Черкасская область

195 округ - Олег Арсенюк ("Слуга народа")

Черниговская область

206 округ - Антон Поляков ("Слуга народа")

207 округ - Максим Зуев ("Слуга народа")

Так, в Раду девятого созыва по мажоритарным округам проходит 131 представитель партии "Слуга народа", 45 самовыдвиженцев, по шесть представителей от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Оппозиционного блока", по два кандидата от "Батькивщины" и "Европейской солидарности" и по одному от "Самопомочи", "Свободы", партий "Единый центр" и "Белая Церковь вместе".

Полный список победителей по округам

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Напомним, что ЦИК обработала 100% протоколов.