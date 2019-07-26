Результаты выборов: определились все депутаты-мажоритарщики [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июля, по предварительным результатам выборов в Верховную Раду Украины определились победители во всех 199 мажоритарных округах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.
Донецкая область
- 49 округ - Валерий Гнатенко (Оппозиционная платформа - За життя")
Киевская область
- 95 округ - Александр Горобец ("Слуга народа")
Львовская область
- 125 округ - Андрей Лопушанский ("Слуга народа")
Николаевская область
- 127 округ - Александр Пасичный ("Слуга народа")
Черкасская область
- 195 округ - Олег Арсенюк ("Слуга народа")
Черниговская область
- 206 округ - Антон Поляков ("Слуга народа")
- 207 округ - Максим Зуев ("Слуга народа")
Так, в Раду девятого созыва по мажоритарным округам проходит 131 представитель партии "Слуга народа", 45 самовыдвиженцев, по шесть представителей от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Оппозиционного блока", по два кандидата от "Батькивщины" и "Европейской солидарности" и по одному от "Самопомочи", "Свободы", партий "Единый центр" и "Белая Церковь вместе".
Полный список победителей по округам
Напомним, что ЦИК обработала 100% протоколов.
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