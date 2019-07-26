100 відсотків. Центральна виборча комісія опрацювала всі електронні протоколи на позачергових виборах до Верховної Ради.

Тож, до парламенту проходять 5 партій. Перша, "Слуга народу" понад сорок три відсотки голосів. Друга "Опозиційна платформа - За життя". За неї проголосували більш як 13 відсотків виборців.

Далі йдуть "Батьківщина" та "Європейська солідарність" в обох трохи більше восьми процентів. І останньою проходить партія "Голос". Її підтримали майже шість відсотків громадян. Решта політсил не набрали 5%, необхідних щоби потрапити до Верховної Ради.

Нагадаю, офіційні результати виборів ЦВК зможе оголосити лише після опрацювання усіх протоколів із мокрими печатками. На це у комісії є час до п'ятого серпня.