Сполучені Штати відмовляться від ідеї санкцій проти Туреччини, якщо та скасує рішення задіяти придбані російські зенітно-ракетні комплекси С-400.

Таку вимогу на прохання Трампа турецькій стороні передав сенатор Ліндсі Ґреем. Нагадаю, контракт на постачання російських ЗРК був підписаний у грудні 2017.

США попередили Туреччину, як члена НАТО, про негативні наслідки цієї угоди. І вже вилучили Анкару з програми забезпечення американськими винищувачами F-35, а також підготували відповідний пакет санкцій - його планували оприлюднити найближчими днями.