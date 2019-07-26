США запропонували Туреччині обирати між С-400 та санкціями [ Редактировать ]
Сполучені Штати відмовляться від ідеї санкцій проти Туреччини, якщо та скасує рішення задіяти придбані російські зенітно-ракетні комплекси С-400.
Таку вимогу на прохання Трампа турецькій стороні передав сенатор Ліндсі Ґреем. Нагадаю, контракт на постачання російських ЗРК був підписаний у грудні 2017.
США попередили Туреччину, як члена НАТО, про негативні наслідки цієї угоди. І вже вилучили Анкару з програми забезпечення американськими винищувачами F-35, а також підготували відповідний пакет санкцій - його планували оприлюднити найближчими днями.
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