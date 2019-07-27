В субботу, 27 июля, умер директор Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины и бронзовый медалист чемпионата Европы-1994 по толканию ядра Роман Вирастюк.

Друзья, коллеги и близкие, которые уважали и любили Вирастюка, оставили у него на странице в Facebook много сообщений.

Много незнакомых спортсмену людей также оставили много теплых слов. Они поблагодарили Вирастюка за вклад в украинский спорт, а также назвали его неординарной личностью, чье доброе сердце и талант всегда будут помнить.

Ранее мы сообщали о причине смерти спортсмена.