Лідер венесуельської опозиції закликав народ продовжити боротьбу

На своїй сторінці у Твіттері - він написав, що переходить, цитую, до "наступного етапу" боротьби за владу. І зокрема звернувся до своїх прихильників - з проханням зібратися під парламентом 23 липня, коли там розпочнеться сесія