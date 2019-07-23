Российский боксер умер после боя [ Редактировать ]
В США скончался российский боксер полусреднего веса Максим Дадашев. Об этом сообщили в команде спортсмена, заявив, что у боксера не выдержало сердце.
Дадашев в рамках боксерского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом "отек мозга" и перенес операцию - у него была удалена часть черепа. После этого боксер был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел.
Максим Дадашев - 28-летний российский боксер. На профессиональном ринге бой против Матиаса стал 14-м для россиянина. 13 поединков Дадашев выиграл (11 нокаутом). Россиянин участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса.
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