І знов про порушення на виборах в Україні. 105-й округ на Луганщині - там, кандидат Сергій Медведчук заявляє про масові порушення під час підрахунку голосів і позивається до ЦВК.

Більше про ситуацію на окрузі - у нашому матеріалі.

Вибори пройшли, але щодо дійсності результатів на деяких округах досі сперечаються на судових засіданнях

26 липня Сергій Медведчук подав позов проти Центральної виборчої комісії. Питання - чи обраний законним шляхом переможець

"Є певні порушення діючого законодавства з боку ЦВК. Яким чином було оприлюднено інформацію на сайті ЦВК - це є порушенням діючого законодавства. Зокрема, порядку затвердженого 6 червня. Без відповідних дій - наскільки є інформація. Голова ОВК 105 - просто він зателефонував і просто повідомив, хоча на момент такого повідомлення ще не були підбиті підсумки, не були відомі результати. Вже 24 числа певні члени ОВК написали заяву на адресу ЦВК - що інформація не відповідає дійсності, що кандидат Гриб зазначений на сайті, як особа яка перемогла", - зазначив Ігор Кириленко, адвокат Сергія Медведчука.

Результати виборів були оприлюднені на сайті ЦВК раніше ніж були опрацьовані електронні протоколи. Представники позивача також наголошують: зникло понад 20 протоколів, а у частині протоколів - замість підписів були проставлені галочки. Втім, у Центрвиборчкомі порушенням це не вважають.

"Наразі ЦВК ніяким чином не порушувала ні закон, ні порядок, відповідно - не вчиняла протиправних дій проти позивача, який би спотворював, або якимось чином, відповідно, не відображав дійсність інформації. Вказана інформація є не остаточною, тобто - виключно до закону, тобто в ЦВК встановлює результати виборів по протоколам, які подаються до комісії, які розглядаються комісією. ЦВК приймає протокол у визначений законом термін і відповідно до норм чинного законодавства", - заявив Богдан Рахнянський, представник ЦВК.

Правоту позивача 26 липня підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд. Утім, інші позови служителі Феміди відхилили. Як наголошує адвокат кандидата - демократичність та чесність вибору українців і далі буде відстоювати у суді.