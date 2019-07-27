Мы боремся за мир и молимся за него - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Об этом 27 июля в комментарии журналистам заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко в день празднования 1031 годовщины Крещения Руси.
Помолиться за мир у памятника равноапостольному князю Владимиру в Киеве вместе с десятками тысяч верующих пришли народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, Наталия Королевская, Нестор Шуфрич, Николай Скорик, Михаил Папиев, руководитель оппозиционеров Киевщины Александр Качный.
"Это величайший праздник - 1031 годовщина Крещения Руси. Собрались десятки тысяч людей — все с любовью и добром. В этот светлый праздник люди, которые сюда приезжают из всех уголков Украины увезут частичку этого добра и праздника в свои дома, и мир станет светлее", - сказал Юрий Бойко.
По словам политика, с каждым годом верующих, которые приезжают принять участие в Крестном ходе по случаю Дня Крещения Руси, становится всё больше.
"Особенно много людей было в прошлом году, когда были гонения на каноническую Украинскую православную церковь. Здесь были заполнены все склоны (Владимирской горки – ред.) - люди показали тогда действующей власти единство веры, силу духа", - отметил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"И сегодня мы все будем молиться за мир, потому что, если будет мир – все у нас будет хорошо. Мы за это боремся и молимся, и это приближает нас к миру", - добавил Юрий Бойко.
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