Сегодня, 27 июля, в Донецкий областной окружной административный суд подали исковые заявления по нарушениям в ходе избирательного процесса и другие кандидаты в народные депутаты от избирательного округа №52 с центром в Торецке. Об этом заявил юрист Юрий Красненко.

По его словам, в суд обращаются также и другие кандидаты в народные депутаты в Верховную Раду, которые принимали участвовали во внеочередных выборах.

"Масштабы фальсификаций были настолько впечатляющими, что другие кандидаты уже не смогли оставаться в стороне. Хотя их политические взгляды абсолютно разные. Валерий Коновалюк и Сергей Третьяков, в свою очередь, сейчас подают исковые заявления в Донецкий областной окружной административный суд. Насколько стало известно, кандидаты в нардепы также предоставили со своих избирательных штабов доказательную базу, из которой становится ясно, что в округе происходили массовые фальсификации. Их исковые заявления касаются того, что окружной избирком, приняв решение о повторном подсчете голосов на 12 избирательных участках, где были наибольшие фальсификации, минирование, распакованные пачки с бюллетенями, собственное же решение не выполнил, и фактически не провел этого повторного подсчета. Суд должен учесть все эти факты и вынести единственное верное решение - отправить на повторный пересчет все эти участки", - резюмировал Юрий Красненко.

Юрист также добавил, что в Донецкий областной окружной административный суд уже подано более 10 исковых заявлений по нарушениям, которые были зафиксированы в ходе избирательного процесса в 52 избирательном округе.