Справа навколо Окружного адміністративного суду Києва продовжує розгортатися. Там заявляють про тиск. Обшуки НАБУ та ГПУ в адмінсуді називають політичним замовленням. Що насправді відбулося в установі, розповів політичний експерт Тарас Семенюк.

"Є певна політична складова - особлива якщо йде мова про судову інстанцію. Старий режим Порошенка, очевидно, мав вплив на судову систему і дуже багато рішень були прийняті з відмашки - з АПУ. Ми це бачили по багатьох фактам. Очевидно, що коли не було вигідно якесь певне рішення, наприклад, як було з Саакашвілі. Коли Саакашвілі арештували - його суд відпустив. Банкова хотіла зіграти - так би мовити, щоб випустити пар з протестного населення. Обшуки — це певний сигнал, певний знак, що старий режим тримає контроль над судовою системою. Зміна президента не означає що стара влада втратила контроль над певними інституціями",- сказав Семенюк.

Семенюк припустив, що судді Окружного Адміністративного суду виносили рішення, які не збігатися з бажанням влади.

"Очевидно, що часто судді Окружного Адміністративного суду виносили рішення, які не збігатися з бажанням влади. Це може бути помстою тим суддям. Або інша ціль - залякати всю судову систему, тому що зараз в Петра Порошенка є кілька справ кримінальних, які по ньому ведуться. І це може бути певним сигналом іншим суддям, щоб вони були в певній мірі обережні. Варто лише згадати справи в ДБР, куди Порошенко приїжджав. Хочеться, щоб ми виховували в собі таку повагу до судової системи, до правоохоронних органів, щоб вони не були залежні від політичної системи",- підкреслив експерт.

Також Тарас Семенюк вважає, що українськім суддям потрібно брати приклад з наших Европейських сусідів.

"Через який проміжок часу ми зможемо говорити про незалежну судову владу? Треба брати приклад з наших сусідів. Наприклад, Словаччина переходила такі самі процеси, які ми проходимо зараз. Очевидно, що в Словаччині зараз судді захищені — як хорошим фінансовим забезпеченням від держави, так і охороною. Очевидно, що вони відгороджені від будь-яких політичних впливів, нам поки що цього не вдалося досягти. Можемо, звичайно, якщо захочемо. Але мова не йде тільки про те, щоб захистити суд. Але мова йде про те, щоб громадськість могла контролювати судову систему в певній мірі. Щоб громадськість була поінформована, що відбувається. Будемо сподіватися, що найближчим часом дійсно буде судова реформа запущена. Не така, як на словах - але на ділі",- говорить Семенюк.

"Які справи могли стати передумовою для такого обшуку? Складно зараз виділити якісь справи. Я би сказав, що Окружний суд завжди відігравав якусь окрему роль. Він виносив багато рішень, які не подобалися владі попередній. Очевидно, що зберігся цей контроль над системою правоохоронною. Це може бути спроба замести сліди, налякати суддів. Поки триває такий транзит влади - відбуваються такі процеси. Ми маємо йти до того, щоб судова система була максимально прозорою, максимально об'єктивною, щоб судді були захищені. І щоб відгородити це політичне нашарування, яке завжди дискредитує судову систему",- сказав Тарас Семеню.

"Судова система запрацює, коли саме суспільство буде довіряти судовій системі. А щоб воно довіряло судовій системі, воно має бути відгороджене від політики - як це є в Словаччині. Франції, Італії, Польщі. Нам треба брати приклад зі своїх сусідів. Об'єктивність судів - це запорука хорошого інвестиційного клімату. Тому що корупція - одне з причин, що гальмує їх прихід в Україну",- додав політичний експерт.

