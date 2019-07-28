Хто спричинив стрілянину у Нью-Йорку? Де в Європі торнадо підіймало автівки? Та навіщо у Франції запустили в небо 500 повітряних куль? Про це та інше - далі у нашому огляді.

Стрілянина в Нью-Йорку. Один чоловік загинув, ще одинадцять поранено. За даними ЗМІ, серед них дитина. Шестеро постраждалих в лікарні у критичному стані. Сталося усе в районі Бруклін, під час вечірки, яку влаштували на дитячому майданчику. Про причини перестрілки - у поліції досі не знають. Не вдалося встановити і особу нападника. Правоохоронці вже звернулися по допомогу до користувачів соцмереж - щоб знайти свідків.

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13 тон кокаїну - вартістю 350 мільйонів доларів - вилучила берегова охорона США. Вантаж доставили в порт Сан-Дієго, де усі пакунки мають знищити. Такий улов назбирали за шість спецоперацій. Під час однієї з них навіть зафільмували, як контрабандисти на човні тікають від правоохоронців і скидають в море мішки з наркотиками. Позбавитися усього навіть не встигли - лише на цьомУ човні знайшли більше тонни кокаїну.

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Вулкан Етна активізувався на італійській Сицилії. У ніч на неділю він почав викидати потоки лави. Помилуватися яскравим видовищем зібрАлися кілька десятків туристів і місцевих мешканців. А поліцейські патрулювали, щоб сміливці не наближалися до гори. Етна - один з найактивніших вулканів світу. Його виверження відбуваються часто, втім, серйозної шкоди не спричиняють.

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На півночі й у центрі Італії - пронісся потужний шторм, подекуди зафіксували торнадо. Вихор позривав дахи з будинків і понівечив автомобілі. Жертвами негоди стали троє людей. Одна з них - молода дівчина - загинула у власній машині, коли авто відкинуло вітром на кілька метрів. Ще одна жінка - спортсменка з Норвегії - померла від удару блискавки. У Римі зливою затопило кілька станцій метро, потоки води розмили асфальт на дорогах.

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Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX, який запустили в четвер, успішно пройшов стиковку до Міжнародної космічної станції. Апарат приєднався до американського модуля. Допомагала в цьому процесі - 17-метрова рука-маніпулятор, якою керували астронавти з МКС. Dragon доставив більше двох тонн вантажів. Зокрема, й 3D принтер для друку людських органів - космонавти вивчатимуть, як він працюватиме за відсутності земного тяжіння.

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У вправності великих пальців - позмагалися в британському графстві Суфолк. Там провели щорічний Всесвітній чемпіонат з боротьби на пальцях. Парі учасників на руки одягають дерев'яний міні-ринг, на який треба "покласти" суперника за три хвилини. Боролися і чоловіки, і жінки, і діти - загалом понад три десятки "спортсменів". Такий чемпіонат британці влаштовують вже одинадцятий рік поспіль.

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500 повітряних куль злетять у небо майже одночасно на фестивалі у французькому Ажевілі. Так організатори хочуть встановити рекорд і довести, що їхня подія - найбільше зібрання поціновувачів такого спорту в світі. Для пілотів розписали похвилинний графік відправлень, у повітря вони підійматимуться по черзі. І склали карту для навігації - щоб кулі не заважали одна одній. Рекордний злет запланували на понеділок.