Аномальная жара: в Финляндии температура бьет все рекорды [ Редактировать ]
В Финляндии в воскресенье, 28 июля зафиксировали рекордную температуру в 33 градуса. Такой рекорд на 1,5 градуса больше предыдущего. Предыдущий рекорд, 31,6 градуса тепла был установлен в июле 1945 года.
За 175 лет работы самой старой станции в Хельсинки в парке Кайсаниеми, впервые столбик термометра поднялся до 33 градусов.
"Это уже о чем-то говорит, когда температурный рекорд побит на самой старой метеорологической станции Финляндии. Кроме того, во многих странах Европы этим летом были побиты предыдущие рекорды, что свидетельствует об изменении климата", - прокомментировал Тони Хеллинен, метеоролог.
Ранее мы писали о том, что июль 2019 года стал самым жарким в истории.
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