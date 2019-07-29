В Финляндии в воскресенье, 28 июля зафиксировали рекордную температуру в 33 градуса. Такой рекорд на 1,5 градуса больше предыдущего. Предыдущий рекорд, 31,6 градуса тепла был установлен в июле 1945 года.

За 175 лет работы самой старой станции в Хельсинки в парке Кайсаниеми, впервые столбик термометра поднялся до 33 градусов.

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"Это уже о чем-то говорит, когда температурный рекорд побит на самой старой метеорологической станции Финляндии. Кроме того, во многих странах Европы этим летом были побиты предыдущие рекорды, что свидетельствует об изменении климата", - прокомментировал Тони Хеллинен, метеоролог.

Ранее мы писали о том, что июль 2019 года стал самым жарким в истории.