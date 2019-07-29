В понедельник, 29 июля, отмечают День ангела Юлии. О том, что означает это имя пишет astromeridian.ru.

Значение имени Юлия: это имя для девочки в переводе с греческого означает "кудрявая", а на латыни значение имени Юлия - "июльская", "из рода Юлиев".

Происхождение имени Юлия: латинское.

Что означает имя Юлия: Юля быстро теряет интерес к любой деятельности, и поэтому часто меняет профессии. Эта девушка избегает ответственной работы. Друзей у нее не много, но им она может доверять полностью.

Брак у нее как правило счастливый, особенно если партнер ее искренне любит.

Приметы: На Юльин день пташки задумываются - перестают петь.

Астрология:

Планета - Солнце

Цвет - ярко-желтый

Благоприятное дерево - дуб

Заветное растение - подсолнух

Покровитель имени - стрекоза

Камень-талисман - янтарь

Характеристика имени Юлия

Положительные черты

Юля одарена уникальным чувством юмора, острым умом. Имя Юлия дарит наблюдательность. Ее отличает находчивость. Девушка с этим именем способна проявлять такую изворотливость, что всегда "выйдет сухой из воды".

Отрицательные черты

Юлия склонна к риску, авантюрам, спекуляциям, к принятию поспешных решений, к несдержанности и раздражительности. Имя Юлия приносит внутреннюю напряженность. Основная опасность для Юли - нежелательные знакомства, из-за которых она может попасть в беду раньше, чем почувствует неладное.

Характер имени Юлия

Какие черты характера определяет значение имени Юлия? Юля мудра и неясна внешне, однако характер ее капризен. Она очень увлечена всем фантастическим и сверхъестественным. Она довольно добродушна, склонна к благотворительности, охотно делится с другими. Очень хорошо умеет винить в своих проблемах кого угодно, только не себя.

У Юли нет никакого чувства ответственности. Она создана для послушания и при хорошем влиянии может преуспеть. Ее существо, переполненное фантазиями, нуждается в твердой воле.

Не забудьте поздравить своих знакомых Юль с этим праздником. А мы собрали для вас несколько вариантов поздравлений.