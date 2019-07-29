Уволен глава полиции Днепропетровской области [ Редактировать ]
Глава Нацполиции Сергей Князев уволил начальника управления в Днепропетровской области Виталия Глуховерю. Об этом сообщает пресс-служба Нациполиции.
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровской области назначен Артем Васицкий.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил внештатного советника.
по теме
Зеленский назначил внештатного советника: кто им стал
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Владимира Бородянского
В Днепре пьяный мужчина выстрелил в отца
По предварительной информации, утром мужчина пришел после вечеринки в дом, где он проживает с отцом и матерью
В Днепре нашли труп пенсионерки в сливной яме
В субботу, 27 июля, в Днепре обнаружили страшную находку
Скандальний "Корд": Володимир Зеленський вимагає звільнити головного поліцейського Дніпропетровщини
У минулому році, за вказівкою головного поліцейського Дніпропетровщини, спецпризначенці "Корд" затримали патрульних - це була помста за те, що поліцейські зупинили службову машину генерала
Не заметил человека: в Днепре водитель Daewoo спровоцировал ДТП
В субботу, 27 июля, в Днепре возле ТЦ "Наша правда" на Слобожанском проспекте произошло ДТП