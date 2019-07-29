Тим часом у Києві пляжний сезон саме у розпалі. Навіть попри мінливу погоду. Чому якість води у Дніпрі з року в рік погіршується? Розповість Любов Кукла.

Відпочинок без альтернативи?

"Не, я уже несколько лет не купаюсь".

"Я знаю, що не можна купатися, бо зараза всяка. тому ми ще не купалися. але моя дитинка вже ходила".

Або як кияни дозвілля своє проводять.

"Чотирнадцять пляжів функціонує повноцінно. всі вони приймають відпочиваючих, ви бачите", - говорить Костянтин Пігуля, заступник гендиректора з розвитку зон рекреації КП "Плесо".

Дійсно, людей біля водойм багато. Погода дозволяє. Чого не скажеш про воду у Дніпрі.

"Чем больше стоки будут идти в Днепр, тем больше она будет загрязняться. а если ее не чистить".

"Йдуть великі опади, зливи, погода міняєтсья різко в нас. Лівнева каналізація потрапляє, на жаль, у Дніпро без очисних споруд. Також вода, буває, прогрівається. Цвітуть синьо-зелені водорослі". - говорить Костянтин Пігуля, заступник гендиректора з розвитку зон рекреації КП "Плесо"

Насправді, багатьох киян навіть це не лякає.

Зелений, жовтий, червоний. на пляжах такі ж правила, як і на дорозі. та от нині тут переважно або купатися заборонено, або не рекомендовано. чому? що знову не так з водою у Дніпрі?

"Щорічно спостерігаємо погіршення стану води в Дніпрі та Десні. з червня місяця ми фіксуємо перевищення показників безпечності за палочками, за іншими бактеріями, які вказують на небезпечне перебування в воді. що стосується сьогодні - з серпня місяця ми спостерігаємо погіршення стану води через зростання синьо-зелених водорослей", - говорить Олег Рубаан, начальник головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Отже, аби вберегти здоров'я людей, комунальники встановили на пляжах ось такі прапорці. Вони й вказують на якість води у річці. Але є одне але. Відпочиваючі по них ні сном, ні духом.

"- Як вам вода? - Отличная. Только вот цветение не очень нравится. не радует. - Ну, власне, а чому прапорці червоні і жовті, ви знаєте? - Это связанно с предупреждением штормовим. Не вникал, не вникал".

"Не знаю, а что это такое? Это если ходят по речке катера?".

Щойно розповідаю, виправдовуються, мовляв їх про таке не інформують, тож чиста вода чи ні - визначають лише. За кольором. А даремно. Адже так можна не на жарт захворіти.

"Звичайна кишкова палочка, яка є індикатором, що в даній воді патогенний мікроорганізми. особливо це - надзвичайно небезпечне захворювання - це лептоспироз. Лептоспироз - це особливо небезпечне захворювання. В 10-15 відсотків - це летальні випадки", - говорить Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Ні хвороби, ні летальні випадки не лякають як відпочиваючих, так і завзятих рибалок. Хоча самі ж розповідають, через погану екологічну ситуацію з водою у Дніпрі тут навіть риби менше стало.

"Орешек размножается, кислород убивается, рыба дохнет. ну, шо и идет на счет экологии".

"Риби менше, і люди не йдуть сюди".

Зрештою, хоч поки екокатастрофою це незвати не можна, але тенденція підказує - не за горами може бути і найгірше, якщо люди самі ж не припинять забруднювати головну водну артерію України.