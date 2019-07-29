"Брекзит" за будь-яку ціну. Британія готується розірвати відносини з ЄС без жодних домовленостей. До вирішального дня залишається три місяці. І Лондон має намір різати по-живому. Більше розповість Світлана Чернецька.

Більше жодних поступок Євросоюзу. Новий прем'єр вибирає мову ультиматумів. Борис Джонсон дав завдання уряду готуватися до "жорсткого" виходу з ЄС. На втілення цього сценарію додатково нададуть мільярд фунтів. Із них 100 мільйонів піде на одну з найбільших інформаційних кампаній в історії країни. Зніматимуть рекламні ролики про життя після "брекзиту". Та розсилатимуть листівки із покроковою інструкцією, як готуватися до цього, та порадами, як планувати подорожі за кордон і запевненнями, що нестачі їжі та ліків не буде.

"Останні три роки ми ставилися до "брекзиту" як до невідворотного катастрофічного погодного явища. Але вихід із ЄС - це шалена економічна можливість робити те, що нам не дозволяли робити десятиліттями, позбутися бюрократичної тяганини, створити нові робочі місця й надати поштовху креативності й інноваціям, якими так відома Британія", - Борис Джонсон Прем'єр-міністр Великої Британії

Утім, за цією бравадою прихована справжня мета прем'єра - домовитися про злагоджений вихід із ЄС на своїх умовах. Лондон іде ва-банк. І якщо загроза "брекзиту" без угоди не змусить Європу поступитися в переговорах, ніщо інше не спрацює.

"Ми створили структури в уряді, які мають у турборежимі пришвидшити підготовку до виходу без угоди. І, звісно, важливим є планування цієї можливості. Але також це чіткий сигнал нашим європейським друзям і партнерам, і це наш найкращий шанс отримати таку угоду, яку ми хочемо", - говорить Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії.

Жорстке розлучення з Європою завжди вважалося найменш бажаним сценарієм для обох сторін: і для Лондона, і для Брюсселя. Адже одночасне розірвання всіх угод між Британією та 27 європейськими країнами зачепить ледь не кожну сферу життя. Й ані Британія, ані ЄС не готові до цього, заявили в Конфедерації британської промисловості. Там запевняють - майже в усі галузях економіки будуть збої в роботі.