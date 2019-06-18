Известная в Украине комедийная актриса Елена Кравец не часто радует поклонников новыми фото- и видео-публикациями. А вот на фан-странице знаменитости - все наоборот. Там ежедневно показывают фото Елены с концертов и визитов.

Так в этот раз там опубликовали фото с концерта юмористического шоу, в котором Елена принимает участие. В одном из номеров артистка вышла на сцену в образе транс-дивы, а в руках держала элемент женского нижнего белья.

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Кравец появилась на сцене в мужской "фуражке" и полосатом платье. при этом волосы знаменитости были заколоты, а на ушах красовались серьги.

Раньше сообщалось о том, что в сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец. Звезда шокировала поклонников фотографией, на которой Елена позирует в постели в нижнем белье и с пирожными в руках. А также Елена Кравец в шапке удивила поклонников. А также дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом.