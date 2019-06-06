В сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец. Звезда шокировала поклонников фотографией, на которой Елена позирует в постели в нижнем белье и с пирожными в руках.

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Волосы актрисы красиво заколоты и фото создает впечатление непринужденности и домашней обстановки вокруг.

Раньше сообщалось о том, что Елена Кравец в шапке удивила поклонников. А также дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом.