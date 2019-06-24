Елена Кравец неожиданно "сменила пол" (фото) [ Редактировать ]
Известная в Украине комедийная актриса Елена Кравец опубликовала на своей странице в популярной социальной сети странный снимок. Там артистка предстала в образе мужчины.
На фото также изображены коллеги Кравец. Они также "сменили пол" на снимке. Известно, что данный эффект актрисы сделали благодаря популярному приложению, таким образом подшутив над поклонниками.
Елена Кравец даже запустила игру на своей странице в комментариях.
"Эй, парень, говоришь, что хорошо знаешь всех его актрис? Тогда это фото - проверка на профпригодность! Здесь мы "сменили пол", но по прежнему узнаваемы. Попробуй угадать кто есть кто?", - обратилась к подписчикам Елена.
Комментарии под снимком были самые разнообразные: "Какие классные вышли Парнишки,ну прям секси-пэкси", "самые узнаваемые Вера Катя и Ира", "Боже, а кто на последнем фото, реально мужик", "Так сильно смеюсь,что от слез не могу сфокусировать и дать точный ответ, кто есть кто".
Раньше сообщалось о том, что Елена Кравец появилась на сцене с нижним бельем. А также в сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец. Звезда шокировала поклонников фотографией, на которой Елена позирует в постели в нижнем белье и с пирожными в руках. А также Елена Кравец в шапке удивила поклонников. А также дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом.
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