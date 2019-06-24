Известная в Украине комедийная актриса Елена Кравец опубликовала на своей странице в популярной социальной сети странный снимок. Там артистка предстала в образе мужчины.

На фото также изображены коллеги Кравец. Они также "сменили пол" на снимке. Известно, что данный эффект актрисы сделали благодаря популярному приложению, таким образом подшутив над поклонниками.

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Елена Кравец даже запустила игру на своей странице в комментариях.

"Эй, парень, говоришь, что хорошо знаешь всех его актрис? Тогда это фото - проверка на профпригодность! Здесь мы "сменили пол", но по прежнему узнаваемы. Попробуй угадать кто есть кто?", - обратилась к подписчикам Елена.

Комментарии под снимком были самые разнообразные: "Какие классные вышли Парнишки,ну прям секси-пэкси", "самые узнаваемые Вера Катя и Ира", "Боже, а кто на последнем фото, реально мужик", "Так сильно смеюсь,что от слез не могу сфокусировать и дать точный ответ, кто есть кто".

Раньше сообщалось о том, что Елена Кравец появилась на сцене с нижним бельем. А также в сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец. Звезда шокировала поклонников фотографией, на которой Елена позирует в постели в нижнем белье и с пирожными в руках. А также Елена Кравец в шапке удивила поклонников. А также дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом.