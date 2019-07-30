В минувшую пятницу, 26 июля, НАБУ вместе с управлением спецрасследований ГПУ неожиданно нагрянули с обысками в Окружной админсуд Киева, тот самый суд, который в последние годы принял ряд громких и неоднозначных для общества решений. В тот же день на специальной пресс-конференции директор НАБУ Артем Сытник и начальник управления ГПУ Сергей Горбатюк объяснили, что следственные действия связаны с фактами коррупции и вмешательства руководства ОАСК в деятельность госорганов. Там же ГПУ и НАБУ обнародовали часть телефонных разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка и его зама Евгения Аблова.

По данным следствия, на пленках зафиксированы факты возможного влияния руководства суда на членов ВККС, депутатов Верховной Рады, сотрудников ГБР, судей Конституционного Суда (по делам об отмене ответственности за незаконное обогащение и по делу о люстрации) и членов ЦИКа. Сытник и Горатюк заявили, что прокуроры подготовили подозрения 4 судьям ОАСК и направили их на согласование генеральному прокурору. В тот же день Окружной административный суд Киева обнародовал свою позицию в связи с обысками, которые расценил как расправу над судьями за принципиальную позицию и пиар-акцию директора Сытника и Горбатюка за провалы в работе.

Суд убежден, что именно такими действиями НАБУ и Горбатюк пытаются отвлечь внимание от своей деятельности на протяжении последних 5 лет, в частности расследования дел Евромайдана. Уже в понедельник стало известно, что защита судей ОАСК обратилась в Государственное бюро расследований с требованием открыть уголовное производство против виновников обысков Горбатюка и Сытника из-за блокирования работы суда, а ГПУ в свою очередь посредством пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган заявила об отсутствии доказательств и фактажа в проектах подозрений руководства Окружного админсуда Киева, переданных генпрокурору для утверждения.

В первой части интервью Українські Новини решили узнать у главы Окружного суда Павла Вовка о перипетиях самых обысков, стали ли они неожиданными для самого суда и судей, кто за ними стоит и какова роль в этом действующей и предыдущей властей.

В пятницу в Окружном административном суде НАБУ и Управление Горбатюка провели обыски. Это как-то сказалось на Вас морально или физически?

Я себя чувствую нормально, хотя это, безусловно, неприятно. Наш суд пребывает в таком режиме последние пять лет. Почему? В ОАСК рассматривается исключительная юрисдикция дел, споры с субъектами властных полномочий, поэтому предыдущая власть всячески пыталась направить деятельность суда себе на пользу. Но безрезультатно. Поэтому мы давно были готовы к любому развитию событий.

С кем вы связываете проведение обысков?

Убежден, что нынешнее руководство страны к этому отношения не имеет.

Тогда кто имеет отношение и какова их цель?

Брифинг по этому делу давали Горбатюк и Сытник, их назначала предыдущая власть Порошенко. Горбатюк по сей день возглавляет управление, которое должно дать ответы на вопрос: кто стоит за убийствами на Майдане. С этой целью и создавалось это подразделение. А что мы видим сегодня? Департамент Горбатюка вместо расследования дел Майдана занимается продлением полномочий отдельных членов Высшей квалификационной комиссии судей, чьи полномочия в силу закона прекратились.

У директора НАБУ Сытника свои проблемы. Нацполиция составила на него протокол о совершении коррупционного правонарушения, и сейчас это дело в суде, где должно быть вынесено решение. Но вместо посещения суда и ответа за предполагаемые коррупционные действия он, наверное, решил отвлечь внимание общества от своей проблемы.

Далее. В Окружном административном суде находятся споры по полномочиям членов ВККС. Общеизвестно, что Высшую квалификационную комиссию, в том виде, в котором она сейчас есть, также возглавляют лица, назначенные под влиянием Администрациибывшего президента. Во время обыска изъяли живые дела (ред.- дела, находящиеся в производстве суда) как раз по оспариванию полномочий членов ВККС.

Вот в совокупности три фактора, ведущие в одну точку и привели к такому результату. Вместо того, чтобы как законопослушный орган затребовать документы, к нам приходятс обыском по надуманным основаниям и изымают дела, которые находятся в производстве. Это нонсенс. При этом, блокируется работа суда.

Я предполагаю, что самое главное для них - пиар, отвлечение внимания от своих проблем, от отсутствия результатов расследования по делам Майдана, спасение отдельных одиозных членов ВККС после окончания срока их полномочий.

Обращались ли Вы после этого к президенту, в его Офис?

Мы действуем в рамках законаи не занимаемся пиаром и политикой. Если мы считаем, что в действиях правоохранителей есть состав правонарушения, мы должны обратиться в соответствующие уполномоченные органы, что мы уже и делаем.

Что изъяли в ходе обыска?

Изъяли не рассмотренные по сути дела, ответчиками в которых являются члены ВККС.

Больше ничего?

Больше - ничего. Поэтому мне интересно, почему департамент Горбатюка, которыйдолжен расследовать убийства на Майдане, занимается продлением полномочий отдельных членов ВККС.

Суд работает в обычном режиме?

Да. Суд вернулся к обычной работе.

НАБУ обнародовало аудиозапись ваших разговоров. Голос на аудио ваш?

Голос на этих аудиозаписях похож на мой. Но озвученные тексты, очевидно, недостоверны, поскольку я знаю, какие выражения использую. К тому же, помню обсуждения определенных событий и свои комментарии к ним. В текстах,озвученных на пресс-конференции, я вижу существенные искажения.

Хотите сказать, что Евгений Аблов не обращался к вам с вопросом: "Шеф, давайте что-то учудим?"

Я такого не помню. Это раз. Я прослушал эти записи и считаю, что это монтаж. Но, с какой целью они появились и что в них такого? Очевидно,чтобы отвлечь общественное внимание от расследования резонансных дел бывших властных функционеров, отомстить за непонравившиеся решения, тем самым искусственно создавая негативный образ мой и суда в целом.

А факты вмешательства в работу госорганов?

Как можно вмешиваться в работу других органов, обсуждая определенные юридические вопросы? Вмешательство в работу подразумевает, что кто-то своими действиями добился конкретного результата. В данном случае, между действиями и результатом - огромная пропасть. Ни о каких фактах вмешательства и речи быть не может.

Почему в этих разговорах фигурируют сотрудники ГБР? Что вы могли обсуждать по направлению ГБР?

Возможно, обсуждались новости об обращении в ГБР и Нацполицию по поводу противоправных действий ВККС и ее руководства.

То есть, никаких указаний сотрудникам ГБР вы не давали?

Скажите, я как председатель суда, как могу давать какие-либо указания сотрудникам ГБР, которые мне не подчиняются и которые от меня абсолютно не зависят и мной не назначаются?

Как вы считаете, Вас сейчас прослушивают?

Возможно…

Вы у себя в кабинете ничего такого не находили? К слову, у вас есть аквариум?

Аквариум есть в приемной, поэтому если я и прохожу там, то вряд ли останавливаюсь и начинаю разговаривать. Мы живем во времена цифровых технологий, и возможностей снимать информацию миллионы. Внутри кабинета, с окна. Поэтому гадать, искать...мне не за что переживать.

Говорят, что Вы собрались уехать из страны еще до вручения подозрения?

Я никуда не собираюсь бежать или скрываться. Я люблю Украину и готов юридически защищаться в любом статусе.

Есть версия, что все доказательства по делу о вмешательстве судей ОАСК в работу госорганов могут быть признаны недопустимыми. Вы разделяете такую версию?

Вы практически сами дали ответ. Это дело не имеет никакой юридической перспективы. Почему? Масса нарушений. Кодекс не позволяет НАБУ и ГПУ действовать так, как они это сделали. Чтобы все было юридически грамотно, нужно было идти другим путем, но я не хочу подсказывать как. Для меня единственная интрига - когда это все развалится. С юридической точки зрения для нас лучше предъявление подозрений. Это наделяет нас определенным статусом, который позволит защититься.

Станет ли генпрокурор или кто-то из его заместителей подписывать подозрения на основании озвученных фактов? Мне сложно сказать, потому что в таких вопросах, в любом случае, есть как юридическая составляющая, так и политическая. Что будет превалировать - мне неизвестно. Мы на этот процесс не можем и не собираемся влиять.

Но вы готовы к развитию ситуации в любых направлениях?

Да. Никто никуда не собирается уходить. Подозрение, так подозрение, ведь мы спокойны за юридическую составляющую, хотя нам не нравится политическая.

Наш суд - один из немногих, который позволяет себе принимать независимые решения, без оглядки на власть. Остро начали реагировать на такие решения в период избирательной кампании, и тогда началась прямая критика действий суда от предыдущей власти. И в этот же период появились, насколько я понимаю, первые записи тех разговоров.

Если мы вспомним, что же тогда было актуально, кроме избирательного процесса -это дело по увеличению тарифов для населения. ОАСК защитил людей от необоснованного увеличения тарифов. Это решение вызвало негатив со стороны высших должностных лиц государства. Проявлением этого недовольства стало отстранение от должности с рекомендацией увольнения судьи Аблова, который рассматривал это дело. Он подал жалобу на незаконное увольнение,которая рано или поздно будет рассмотрена, поскольку там много процедурных нарушений. Это был первый откровенный демарш власти по отношению к независимости суда из-за конкретного дела.

Вторая открытая публичная атака - когда президент Порошенко собрал СНБО по решению суда в деле о национализации Приватбанка, и дал указание ВККС немедленно перезагрузить Окружной суд. Это - ни что иное, как давление на суд. Присутствующие на СНБО совершили правонарушение, хотя понимали они это, или нет - это уже другой вопрос.

А почему Вы не обратились в правоохранительные органы из-за давления по решению СНБО?

Обратились. Еще до инаугурации нового президента правоохранительные органы успели зарегистрировать уголовное производство по факту вмешательства в деятельность суда. Причем, наше обращение было зарегистрировано Генпрокуратурой и передано в ГБР.

Для полноценной картины по факту вмешательства нужно просто сложить дважды два: что же произошло после заседания СНБО. А после упомянутого заседания ВККС собирается и определяет дату квалификационного оценивания судей ОАСК. Очень простое соотношение двух фактов - президент обращается к ВККС, и они сразу отреагировали. Такая оперативность со стороны ВККС послужила сигналом, что оценивание не будет объективным, а его целью станет увольнение тех, кто выносил решения, не устраивающие власть.

Ок, почему вы не пошли на квалифоценивание?

Здесь два аспекта. Квалифоценивание судей ОАСК и мое как судьи. У меня процедура тянется с предыдущего конкурса в Верховный суд, поэтому я с ВККС пребывал в переписке и спорах, в какой форме я должен дозавершить этот процесс квалифоценивания.

А что с квалифоцениванием других судей? Сколько человек его уже прошло?

Для начала нужнопонимать, что квалифоценивание - длительная процедура из нескольки хэтапов.

Во всех этапах оценивания уже приняли участие 9 судей. Две трети состава суда прошли психологическое тестирование, назначенное ВККС. В 2019 году, когда ВККС назначила следующую стадию квалифоценивания - проведение тестировния и выполнение практического задания - ее прошли еще 10 судей ОАСК. Игнорируют ли судьи ОАСК квалифоценивание? Очевидно, что нет.

А почему тогда други есудьи демонстративно проигнорировали? Намеренно?

Нет, не специально. Просто судья, как обычный человек, переживает определенные проблемы со здоровьем, особенно в стрессовых ситуациях.

И возможно понимание, что с учетом указаний экс-президента, оценивание ты не пройдешь, безусловно, стрессовая ситуация, которая в том числе может стать причиной ухудшения здоровья или обострения уже существующих недугов.Бывает и такое, что идешь в больницу, а у тебя находят панкреатит, высокое давление и прописывают постельный режим и капельницы. Судьи воспользовались рекомендациями врачей.

Но это все очень подозрительно...

А у нас есть абсолютно здоровые люди? Вот если бы 30 человек были абсолютно здоровы и пошли все вместе на оценивание, это не было бы подозрительно?

Но этим Вы себя и суд ставите в неловкое положение, игнорируя квалификационное оценивание. Вы боитесь чего-то?

Во-первых, мы не игнорировали квалификационное оценивание. Во-вторых, опасались ли мы не пройти квалифоценивание при Порошенко, при Филатове, при ВККС, которую сформировали в результате их судебной реформы? Ответ очевиден.

Когда Вы готовы пройти квалифоценивание?

В любой момент. Я не отказываюсь от него. Тем более ВККС обновляется. И, как мне кажется, опасности сделать этот орган ручным больше нет.

Вдогонку вопрос - считаете ли вы Порошенко врагом судебной власти?

Да, считаю.