Известная украинская певица Слава Каминская, которая состоит в дуэте "НеАнгелы", часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз артистка опубликовала видео, на котором показала округлившийся животик. Поклонники тут же принялись обсуждать беременность знаменитости.

Многие не поверили в подленность этого видео: "После 2 детей, и плотного ужина любая может", "такой живот может надуть каждая) особенно после приема обильной пищи", "Такая же ситуация после маминых отбивных/картошки/драников/борща", "Что-то я сомневаюсь что это правда".

А многие присоединились к поздравлениям: "Вы беременны??", "Вааау", "поздравляю", "Аааа, вот это да. Поздравляю!!!!"

Сама же Каминская подписала снимок так: "Вот ответ на ваш вопрос ПОЧЕМУ? Потому что у меня "Пузик как у Тик".

Раньше сообщалось о том, что разведенная Каминская тронула признанием. А также Каминская ошарашила "сделанным" телом .