"Пробила дно": Каминская ошарашила "сделанным" телом (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская артистка, солистка группы "НЕанелы" Слава Каминская часто радует поклонников новыми фото. Артистка не скрывает своих пластических операций и с гордостью публикует фото в купальниках.
В этот раз певица показала фото с отдыха. Поклонники Каминской тут же принялись комментировать данную публикацию: "Пробила дно", "Какой шикарный купальник", "Очень красивая", "Слава, вы чудесна", "Очень красивая, но зачем столько фотошопа".
Раньше сообщалось о том, что уже несколько дней в сети поклонники активно обсуждают развод одной из самых красивых пар шоу-бизнеса Славы из "НеАнгелов" и Эдгара Каминского. Многие не понимают, что именно стало яблоком раздора звездной пары. Ведь известно, что супруги воспитывают двоих детей.
А также Слава Каминская опубликовала очень трогательный кадр со своими детьми. На снимке в обнимку позируют сын Леонард (3 года) и дочка Лаура (2 года).
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