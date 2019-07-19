Дедушка жестоко насиловал внучку [ Редактировать ]
Пока мать зарабатывала деньги в Польше, дедушка насиловал свою внучку. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
Известно, что в связи с затруднительным материальным положением 30-летняя мать периодически уезжала на заработки в Польшу, свою дочку оставляла на родителей сожителя.
"После улучшения материального положения ребенка забрала к себе в Гданск, где через некоторое время по направлению учебного заведения ребенка направили в местную больницу, где была установлена беременность сроком 7 месяцев", - говорится в сообщении.
Врачи вызвали полицию, девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка насиловал ее. Через некоторое время ребенок родил в родильном центре Гданьска девочку.
Раньше сообщалось о том, что девушка погибла во время массажа, а также под Винницей пенсионер изнасиловал ребенка.
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