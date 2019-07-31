ВСУ получили новую партию танков [ Редактировать ]
Львовский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64БВ и Т-72Б, а также капитально отремонтированных БРЭМ-1 и ГПМ-54. Об этом сообщил руководитель предприятия Виктор Андрощук.
В текущем году все еще предстоит отремонтировать более 70 единиц техники различных видов и передать ее в войска. Сегодня заказ оборонного ведомства реализовано на 50 процентов. Это уже вторая крупная передача возвращенной специалистами предприятия в жизни техники.
Андрощук также подчеркнул, что не так давно, впервые за период боевых действий на Востоке Украины, выполнено внешне-экономический контракт на поставку бронированных ремонтно-эвакуационных машин БТС-4ЛБТЗ на базе танков Т-55.
"Чем больше работы, тем больше нам нужно работников. Есть вакантные должности слесарей, токарей, электросварщиков, маляров, операторов станков, кузнецов. Даже без опыта работы. Тем, кто согласится, мы предлагаем заработную плату от 10 000 и более, а в четвертом квартале 2019 планируем очередное повышение. Тем, кто не имеет жилья в областном центре предлагаем проживание в общежитии за символическую оплату", - пригласил Виктор Андрощук специалистов.
Ранее мы писали о том, что СБУ задержала российский танкер. Группой военных прокуроров, пограничников и следователей СБУ на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.
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