Олегу Виннику-46: главные хиты певца (видео) [ Редактировать ]
31 июля украинский исполнитель Олег Винник отмечает свой день рождения. Певец стал одним из самых популярных музыкантов в стране.
Свою карьеру Винник начал в Германии, когда отправился туда по обмену. Там он познакомился с американским преподавателем вокала Джоном Леманом. Вскоре Винник выступил в мюзиклах Kiss Me Kate, "Титаник" и "Собор парижской богоматери". А за роль Жана Вальжана в мюзикле "Отверженные по произведению" Виктора Гюго украинец получил звание "Новый голос - 2003".
В Украину Винник вернулся в 2011 голу и практически зразу стал местной звездой.
В 2012 году он выпустил свой первый хит "Счастье", а в 2013 появился трек "Волчица". Именно благодаря этому хиту фанаток Винника называют "волчицами".
В 2015 году появилась песня "Нино", которая набрала более 25 миллионов просмотров на YouTube.
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