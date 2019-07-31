Триває епопея зі встановленням результатів голосування на 207 виборчому окрузі. За інформацією ЗМІ, переможець перегонів від партії "Слуга Народу" порушив українське законодавство. Кандидат нібито не проживав у країні останні 5 років. Справу заслухали в шостому апеляційному адмінсуді. Що вирішили?

Скандал із начебто порушенням закону представником партії "Слуга Народу", Максимом Зуєвим, викликав не абиякий резонанс серед активістів. Ще перед засіданням біля будівлі суду влаштували пікет.

"Оказывается закон не для всех одинаков. Например, Клюев. Бывшие регионалы тоже баллотировались в депутаты, их поснимало ЦВК. А оказалось, что от другой партии, вроде как провладной партии, оказывается можно не проживать на Украине, нарушать закон и баллотироваться в депутаты", - наголосив Дмитро, активіст.

За даними прикордонників, кандидат від партії "Слуга Народу" Максим Зуєв, окрім України, проживав ще в кількох країнах. Зокрема в Голландії, Туреччині і Тайланді. А 2016 року він більше 230 днів взагалі був відсутній на території нашої держави. За словами адвоката позивача - ЦВК не мала права реєструвати Зуєва.

"В матеріалах, які було подані в Центральну виборчу комісію достовірно встановлено про те, що надійшла інформація від Прикордонної служби. У нас є три виїзди і це чітко встановлено. У нас є виїзд на 172 дні, у нас є виїзд на 144 дні, разові виїзди, в нас є виїзд на 242 дні. Протягом 2015, 2016, 2017 років", - наголосив Анатолій Попов, адвокат.

Представник кандидата від "Слуги Народу", зі свого боку, переконує: порушень законодавства немає. Адже виїзди за кордон - це службові відрядження:

"Я вважаю, що була здійснена перевірка в повному обсязі. Зокрема надавалися відповідні запити в Прикордонну службу, надавалися запити нашому кандидату, партії. Були надані відповідні нами підтверджуючі документи про перебування у відрядженні".

Однак, як виявилося, документи щодо відряджень Зуєва підписував... сам Зуєв. Особисто.

"Він сам себе відправляє тричі у такі службові відрядження. З двох цих випадків - виїзд відбувається до королівства Таїланд", - зазначив Анатолій Попов, адвокат.

І ще одна - до Сполучених Штатів. Як докази своїх відряджень Зуєв надіслав до ЦВК копії фотокарток, та документів. Однак оригіналів у виборчкомі так і не побачили. За словами адвоката виборчої комісії, жодних доказів вини Зуєва не надходило.

"До цієї заяви жодного документа на підтвердження своїх же слів, своєї же інформації, наявної начебто він не надає", - заявив Богдан Рахнянський, представник ЦВК.

На думку адвоката позивача, кандидат від "Слуги Народу" насправді їздив не у відрядження, а у подорожі:

"Мандрівник, який подорожував у 2011, 2012, 2013, 2014 році. І продовжував це робити це у 2017-2018 роках".

У підсумку, суд вирішив продовжити розгляд справи завтра.