В четверг, 1 августа, в центре Киева на улице Тарасовской произошло ДТП. Отмечается, что автомобиль Renault службы госохраны съехал с проезжей части и врезался в дерево, передает "Информатор".

На место прибыл патрульный экипаж и обнаружил, что в закрытом салоне находится охранник. Спустя несколько минут водитель умер.

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По предварительной информации, подымаясь по улице Тарасовской в сторону улицы Саксаганского, Renault въехал в дерево. Прохожие заметили, что водителю плохо. Автомобиль оставался заведен, а мужчину за рулем трясло от судорог. Патрульные выбили окно в Renault, открыли и заглушили двигатель. Вскоре приехали медики и попытались откачать мужчину, но он скончался на переднем сидении.

Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Правоохранители подтвердили, что мужчина был сотрудником госохраны. Ему было около 50 лет. В последний момент он успел избежать столкновения с другими авто и наезда на пешеходов, больше в инциденте никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что под Львовом автомобиль врезался в поезд, а также в Харькове полицейские сбили на переходе женщину с ребенком.