В среду, 31 июля, в Днепре на бульваре Славы произошла авария. Известно, что в ДТП столкнулись грузовик "Новой почты" и автомобиль автошколы, передает "Информатор".

По предварительной информации, оба автомобиля двигались в попутном направлении - в сторону Запорожского шоссе. По одной из версий, в крайней правой полосе была Lada, в левой - грузовик. Вместе с тем, водитель последнего это отрицает и говорит, что ехал сзади.

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По какой причине между водителями произошло недопонимание - и автомобили столкнулись, пока неизвестно. Этот вопрос, как и тот, кто в какой полосе двигался, выяснит следователь по ДТП.

Предварительно, за рулем машины автошколы была женщина-ученик. В результате удара она сильно ударилась головой - с места аварии медики госпитализировали пострадавшую. Инструктор, в свою очередь, не пострадал.

Ранее сообщалось, что под Харьковом поезд насмерть задавил подростка, а также в Днепре водитель сбил девушку на "зебре".