Знаменитая своим эпатажем и творчеством балерина Анастасия Волочкова отправилась на отдых с возлюбленным в Грецию. Однако, там в отеле ее ждал сюрприз - незнакомец презентовал кольцо с изумрудом. Об этом она написала в Instagram.

"Побывала в отеле у Марины, где была два года назад. А тут сюрприз. Добрый человек решил подарить кольцо с изумрудом. Просто так. Красивый жест, правда?" - спросила Волочкова у поклонников. Хотя, балерина по прежнему скрывает комментарии, чтобы не нарываться на критику пользователей.

Также на днях Волочкова рассказывала, что в ее холодильнике только салатные листья. Она старается поддерживать форму, чтобы с легкостью делать свои знаменитые шпагаты.

Ранее мы писали о том, что Волочкова шокировала шпагатами на популярном курорте.