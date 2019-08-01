Волочкова похвасталась новым кольцом (фото) [ Редактировать ]
Знаменитая своим эпатажем и творчеством балерина Анастасия Волочкова отправилась на отдых с возлюбленным в Грецию. Однако, там в отеле ее ждал сюрприз - незнакомец презентовал кольцо с изумрудом. Об этом она написала в Instagram.
"Побывала в отеле у Марины, где была два года назад. А тут сюрприз. Добрый человек решил подарить кольцо с изумрудом. Просто так. Красивый жест, правда?" - спросила Волочкова у поклонников. Хотя, балерина по прежнему скрывает комментарии, чтобы не нарываться на критику пользователей.
Также на днях Волочкова рассказывала, что в ее холодильнике только салатные листья. Она старается поддерживать форму, чтобы с легкостью делать свои знаменитые шпагаты.
Ранее мы писали о том, что Волочкова шокировала шпагатами на популярном курорте.
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