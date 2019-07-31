Волочкова шокировала шпагатами на популярном курорте (фото) [ Редактировать ]
43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз она шокировала поклонников очередным достижением. Балерина поделилась откровенным кадром, продемонстрировав поразительную растяжку.
На снимках Волочкова позирует то в вертикальном шпагате под пальмами, то сидит в бикини возле бассейна.
"Когда форма всегда со мной и в теле", - подписала одно из фото балерина.
Когда форма всегда со мной и в теле!👍💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Раньше сообщалось о том, что Волочкова впервые прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе. А также Волочкова заставила отписаться поклонников.
по теме
"Пузик как у Тик": Слава из "НеАнгелов" заинтриговала беременностью
Слава Каминская шокировала новостью о беременности
Седокова засветила ягодицы на отдыхе (фото)
Седокова часто радует поклонников новыми публикациями: что в этот раз
Елена Кравец покорила поклонников элегантным образом (фото)
Кравец часто радует поклонников новыми публикациями, что в этот раз?
"Он тебе не подходит": фанаты раскритиковали пару Каменских и Потапа
Звездная пара Насти Каменских и Потапа, которые недавно поженились, уже подверглись критике со стороны своих фанатов
"Королевишна с колхоза": Королева не на шутку разозлила поклонников
Королева часто радует поклонников новыми публикациями в сети