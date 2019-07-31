43-летняя российская балерина Анастасия Волочкова часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз она шокировала поклонников очередным достижением. Балерина поделилась откровенным кадром, продемонстрировав поразительную растяжку.

На снимках Волочкова позирует то в вертикальном шпагате под пальмами, то сидит в бикини возле бассейна.

"Когда форма всегда со мной и в теле", - подписала одно из фото балерина.

Раньше сообщалось о том, что Волочкова впервые прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе. А также Волочкова заставила отписаться поклонников.