В сети появился новый угрюмый кот (фото) [ Редактировать ]
В сети появился новый угрюмый кот по имени Джуно. Животное очаровало пользователей сети необычным настроением и мордой. Об этом пишет Daily Mail.
Животное с необычной мордой является смесью гималайской и бирманской пород. С помощью густой шерсти можно создать "рога".
"Мы думаем, что это в основном связано с его странной породой, потому что Джуно на самом деле очень спокойный и совсем не злой", - отметили хозяева, комментируя внешний вид питомца.
Ранее сообщалось, что в желудке 22-летней девушки нашли 1,6 килограмма украшений.
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