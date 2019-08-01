В сети появился новый угрюмый кот по имени Джуно. Животное очаровало пользователей сети необычным настроением и мордой. Об этом пишет Daily Mail.

Животное с необычной мордой является смесью гималайской и бирманской пород. С помощью густой шерсти можно создать "рога".

"Мы думаем, что это в основном связано с его странной породой, потому что Джуно на самом деле очень спокойный и совсем не злой", - отметили хозяева, комментируя внешний вид питомца.

Ранее сообщалось, что в желудке 22-летней девушки нашли 1,6 килограмма украшений.