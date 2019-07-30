В Индии в желудке у 22-летней девушки обнаружили 1,6 килограмма украшений. Их стоимость оценили в 53 тысячи фунтов стерлингов (1,6 миллиона гривен). Об этом пишет "Униан".

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Так, во время операции хирурги извлекли: 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, 8 медальонов, 11 колец для носа, 5 браслетов и наручные часы.

22-летняя Руни Хатун оказалась в больнице из-за приступов сильных болей в животе. Также ее мучила тошнота, возникавшая практически после каждого приема пищи.

Близкие пациентки рассказали: некоторое время назад в доме стали замечать исчезновение украшений. Когда девушку расспрашивали о них, та начинала плакать. Пациентка была направлена врачами к психиатру.

Ранее сообщалось, что девушка из-за спора оказалась в реанимации.