Торговая война: США и Китай возобновили переговоры [ Редактировать ]
Два ведущих государства Китай и США возобновляют переговоры по торговым вопросам. Об этом сообщает Xinhua.
Стоит отметить, что переговоры продут после более чем двухмесячного перерыва.
Это будет уже 12 по счету раунд консультаций, который в этот раз будет проходить в Шанхае на протяжении двух дней - 30-31 июля.
От американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
"Если у Вашингтона все еще есть иллюзия, что Пекин каким-то образом уступит и пойдет на компромисс по вопросам, касающимся суверенитета и других связанных с ним основных интересов, для достижения соглашения, то сделка не является хорошей", - сказали китайские чиновники.
Раньше сообщалось о том, что Китай превзошел США по общему количеству боевых кораблей. А также Китай поставил США ультиматум.
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