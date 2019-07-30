Два ведущих государства Китай и США возобновляют переговоры по торговым вопросам. Об этом сообщает Xinhua.

Стоит отметить, что переговоры продут после более чем двухмесячного перерыва.

Это будет уже 12 по счету раунд консультаций, который в этот раз будет проходить в Шанхае на протяжении двух дней - 30-31 июля.

Читайте также Торговая война: Китай поставил США ультиматум

От американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Если у Вашингтона все еще есть иллюзия, что Пекин каким-то образом уступит и пойдет на компромисс по вопросам, касающимся суверенитета и других связанных с ним основных интересов, для достижения соглашения, то сделка не является хорошей", - сказали китайские чиновники.

Раньше сообщалось о том, что Китай превзошел США по общему количеству боевых кораблей. А также Китай поставил США ультиматум.