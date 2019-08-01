Засідання суду вирішили продовжити без зміни його складу

Запам'ятаються ці вибори і скандалами на виборчих округах. У шостому апеляційному адмінсуді сьогодні продовжили розглядати справу щодо результатів голосування.

Нагадаю, за інформацією ЗМІ, кандидат від "Слуги народу" Максим Зуєв не мав права балотуватися, бо останні п'ять років не проживав в Україні. Подробиці розкажуть мої колеги.

Акція протесту біля шостого апеляційного адмінсуду триває другий день. Активісти вимагають скасувати реєстрацію Зуєва. На їхню думку, кандидат від "Слуги народу" порушив закон.

"Не проживаючи на території України п'ять років. Це більше 260 днів на території України він не проживав. Суд має прийняти рішення який прийняв відповідно до Клюєва, Шарія, про те що Зуєва мають зняти з виборів", - вважає Олександр Білошицький, активіст.

Розгляд справи продовжили на клопотання сторони позивача про відвід суддів. За словами адвоката, служителі феміди відмовилися брати до уваги закордонний паспорт Зуєва. Отже, рішення може бути упередженим.

"Заявляю про відвід у складів суду головуючих Вівдіченко, суддів Сокіл Ісаєнко від розгляду поточної справи", - говорить Анатолій Попов, адвокат.

Однак представники ЦВК і кандидата від "Слуги народу" Зуєва клопотання про відвід не підтримали. Мовляв, аргументів не вистачає, та й розгляд справи може затягнутися.

"В цій заяві нема головного - це підстави до відводу. І вважаємо, що задоволення даної заяви призведе до не обґрунтованого затягування справи ваша честь", - говорить Олексій Ющенко, представник ЦВК.

"Ми проти того, щоб таким чином затягувати процес судовий. Тому не підтримуємо", - говорить Сергій Жиліч, адвокат.

Врешті оголосили перерву. Майже на годину. Клопотання адвоката - колегія суддів вважає безпідставною.

"Доводи представника позивача не підтверджують наявності прямої, чи опосередкованої заінтересованості колегії суддів. Заява на відвід відповідно до частини четвертої статті 40 КААС України є необгрунтованим", Тетяна Вівдиченко, суддя Київського апеляційного адміністративного суду.

Засідання суду вирішили продовжити без зміни його складу. Остаточне рішення у справі Зуєва мають винести близько півночі.