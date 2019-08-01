Довгоочікувана висадка на землю. Італія нарешті дала дозвіл зійти на берег утікачам, яких у сицилійський порт ще минулого тижня доправила берегова охорона. Чому чекали так довго і що змусило Рим змінити думку? Знає Ірина Іванова.

Тиждень на кораблі. Таке випробування пройшли більше як сотня втікачів, яких судно "Бруно Ґреґоретті" підібрало поблизу лівійського узбережжя. Пришвартувалося на Сицилії і на тому все. Зійти іммігрантам на берег дозволу влада не дала, навіть попри те, що корабель належить італійській береговій охороні.

Південна Італія давно нарікає на те, що не може більше приймати утікачів. За словами урядовців, політика ЄС перетворює країну на міграційний центр Євросюзу. Тож без згоди інших держав прийняти до себе переселенців - відмовляється впускати кораблі, які доправляють до італійських берегів врятованих у Середземному морі.

Цим ста тридцяти п'яти вихідцям з Африки пощастило. Ще до офіційної згоди, влада дозволила зійти на берег вагітній жінці, її двом дітям і чоловікові, а ще - всім неповнолітнім. Решта чижинців тиждень чекали своєї долі на судні. Урешті розподілити їх між собою згодилися кілька країн ЄС.

"П'ять європеських країн: Німеччина, Португалія, Франція, Люксембург та Ірландія, разом із деякими структурами Ватикану розділять відповідальність і приймуть сто шістнадцять іммігрантів, які досі перебувають на борту цього корабля. На те, щоб їх переконати, знадобилося кілька днів, бо вони добрі та щедрі тільки тоді, коли йдеться про чужі порти. Я даю дозвіл зійти на італійську землю, оскільки ці втікачі не стануть тягарем для наших громадян", - говорить Маттео Сальвіні, міністр внутрішніх справ Італії.

Із тими, хто висаджує чужинців без дозволу італійці не жартують. Досі під слідством Карола Ракете, капітан німецького рятувального корабля, яка наприкінці червня висадила в італійському порту близько п'ятдесяти утікачів.

У Німеччині ця історія викликала хвилю підтримки активістки та її вчинку порятунку мігрантів, які сотнями гинуть у воді. Драма з іммігрантами на "Бруно Ґреґоретті" теж розгорнулася буквально за кілька днів після того, як біля берегів Лівії затонув дерев'яний човен з біженцями. Потонуло понад 150 людей. Це найбільша катастрофа за рік.

"Від початку року понад 600 людей загинули в Середземному морі. Такими темпами, до кінця року жертв буде за тисячу. Така статистика зберігається шости рік. Цим навряд можна пишатися", - говорить Чарльз Якслі, речник управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Щойно ЄС вирішив долю бранців на "Бруно Ґреґоретті", як влада Італії зупинила біля своїх територіальних вод рятувальне судно "Алан Курді", назване в пам'ять про загиблого сирійського малюка, який став символом трагедії біженців. Корабель прямував до Лампедузи. На борту - 40 людей, серед них двоє немовлят, двоє вагітних і стільки ж дітей молодшого віку. Міністр Сальвіні в'їдливо наголосив, що судном оперує німецька неурядова орагнізація, а отже капітан знає, куди воно повинно плисти, проте точно не в Італію.