В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В субботу, 3 августа, погода в Украине ухудшится. В большинстве регионов ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
По прогнозу синоптиков, в большинстве западных, центральных и южных областей ожидаются сильные грозы. Значительные дожди, град и шквалы ветра до 20 м/с возможны в регионе Карпат, а также в Одесской и Николаевской областях.
Ожидается первый уровень опасности - желтый. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Смотрите также, прогноз погоды на 3-5 августа.
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