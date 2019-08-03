В субботу, 3 августа, погода в Украине ухудшится. В большинстве регионов ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, в большинстве западных, центральных и южных областей ожидаются сильные грозы. Значительные дожди, град и шквалы ветра до 20 м/с возможны в регионе Карпат, а также в Одесской и Николаевской областях.

Ожидается первый уровень опасности - желтый. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

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