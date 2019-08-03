Фото: twitter.com/dynamokyiv

В рамках 2-го тура украинской футбольной Премьер-лиги неуступчивый ФК "Львов" на своем поле принимал киевское "Динамо".

Обе команды пребывали в приподнятом настроении, так как обыграли своих оппонентов в дебютных матчах нового сезона. Львовяне добыли волевую победу в гостях у "Десны", а столичный клуб переиграл "Карпаты", закатив "львам" два безответных мяча.

Накануне старта в еврокубках тренер "бело-синих" дал отдохнуть основным исполнителям, сделав сразу четыре замены по сравнению с предыдущей игрой.

Первый по-настоящему опасный момент у "динамовцев" возник на 25-й минуте встречи. Тогда защитники "горожан" проморгали забегание Беседина в свободную зону, но Сарнавский совершил чудо-сейв, не дав расписаться в своих воротах. Уже на 39-й минуте, когда кипер львовян был бессилен, в дело включилась перекладина.

Подопечные Хацкевича превосходили своего соперника во владении мячом и были более нацелены на ворота соперника. Тем не менее никаких дивидендов киевлянам это не приносило. До компенсированного времени, когда "Динамо" сделало двойной и очень болезненный для хозяев укол. Сначала Буяльский отозвался на изумительный навес Сидорчука из глубины поля, открыв счет в матче, затем две минуты спустя оформил дубль, отличившись с пенальти.

В начале второго тайма "бело-синие" утроили свое преимущество, закрыв вопрос о победителе в матче. Гол на счету уругвайского полузащитника Карлоса Де Пены, который в блестящем стиле вколотил "круглого" в сетку ворот львовян. Несмотря на огромное количество моментов у "динамовцев", болельщики больше не увидели забитых мячей.

Таким образом, киевляне на победной волне отправляются на первый еврокубковый матч, где им будет противостоять бельгийский "Брюгге".

ФК "Львов" (Львов) - "Динамо" (Киев) - 0:3

Голы: Буяльский, 45+1; 45+3 (с пенальти); Де Пена, 52

"Львов": Сарнавский, Висенте, Борзенко, Братков, Адамюк, Мартан (Сабино, 28), Альваро, Пернамбуко, Богунов (Педро, 81), Ренан (Шина, 46), Бруно Дуарте

"Динамо": Бущан, Кендзера (Цыганков, 46), Бурда, Кадар, Шабанов, Сидорчук, Буяльский (Кадири, 75), Шепелев, Де Пена (Соль, 66), Караваев, Беседин

Предупреждения: Бруно Дуарте, 21; Сабино, 81, Альваро, 90, Шина 90+2 - Де Пена, 59; Беседин, 59.

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